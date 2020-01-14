Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который мог смертельно ранить в голову восьмилетнего ребёнка в Нижнем Тагиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В сообщении официального представителя СК Светланы Петренко указано, что в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). 35-летний.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие решит, какая мера пресечения будет избрана в отношении подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в августе 2019 года. Мужчина стрелял из пневматического ружья, и одна из пуль попала в восьмилетнего ребёнка. 12 октября 2020 года ребёнок скончался в больнице.

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