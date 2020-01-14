Чебоксары, , 12:57 — REGNUM В Чувашии архивисты в преддверии 75-летия Победы объявили акцию по сбору документов из семейных архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в государственном архиве современной истории республики (ГАСИ).

В ГАСИ констатируют, что с каждым редеют ряды бывших фронтовиков и тех, кто своим трудом ковал победу в тылу — в результате «утрачиваются свидетельства, личные воспоминания, неугасшие чувства». Чтобы сохранить как можно больше свидетельство той поры, в том числе личного характера, архивисты объявили акцию «Народная память. Сохраним Победу!».

«Проект создан для сбора и сохранения документов из личных (семейных) архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Материалы, запечатлевшие ход войны от невыносимо горьких месяцев 41-го года до победоносной весны 45-го, будут использоваться в деятельности госархива по воспитанию патриотизма и любви к Отечеству», — говорят в ГАСИ, напоминая, что ранее на основе подобных материалов была подготовлена выставка «Народная память».

Акция будет действовать в течение 2020 года. В ней сможет принять участие каждый житель республики, передав «живые» документы — письма, дневники, воспоминания фронтовиков, фотографии военных лет и встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии первые дни ноября оказались знаковыми. 78 лет назад, в 1941 году, началось самое масштабное строительство в истории республики — возведение Сурско-Казанского оборонительного рубежа, где ежедневно трудились до 100 тыс. жителей. Накануне 75-летия Победы эти события обретают особое значение, на деле показывая отношение к истории, фронтовому и трудовому героизму предков. В ноябре 2019 года в Шумерле, где местные энтузиасты несколько лет возводят музей под открытым небом, реконструируя участок Сурского рубежа, прошла реконструкция первых дней строительства оборонительной линии.

Подробнее: Как в 1941 году строился Сурский рубеж в Чувашии: реконструкция