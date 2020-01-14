Йошкар-Ола, , 12:55 — REGNUM В Марий Эл за прошедшую неделю (с 6 января по 12 января 2020 года) зарегистрировано 1500 случаев заболеваний ОРВИ. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, это ниже эпидемического порога на 46,7% и выше предыдущей недели на 7,9%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты отмечают, что низкая заболеваемость была обусловлена максимальным разобщением коллективов детей. Из числа заболевших 64,3% составляют дети до 14 лет (964 случаев).

Заболеваемость в целом по республике по совокупному населению и в разрезе возрастных групп регистрируется ниже эпидемического порога.

Зарегистрирован единственный случай заболевания гриппом А (H1N1/09) у взрослого жителя г. Йошкар-Олы, не привитого против гриппа.

В результате проведенных вирусологических исследований биоматериала от больных ОРВИ в 1% выделены вирусы гриппа А (H1N1/09), 8% — вирусы парагриппа, в 27% — аденовирусы, в 13% — респираторно-синцитиальные вирусы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 14 случаев гриппа, из них 12 — А (H1N1), два случая гриппа В. Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области ниже уровня эпидпорога на 54,4%.