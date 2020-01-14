Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в церемонии в честь дня флага. Об этом сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, торжественная церемония прошла во дворце князей Эристави в селе Горабережоули (Гурия). После поднятия флага Зурабишвили выступила с речью перед собравшимися. Она рассказала, что грузинский флаг символизирует единство страны.

«В начале этого года я хочу пожелать всем, чтобы вы все были достойны этого флага, чтобы были грузинами, которые создали этот флаг и носили его до сих пор, тогда мы будем достойны будущего, которое также заложено в этом флаге для Грузии», — сказала Зурабишвили.

Напомним, современный флаг Грузии был принят в 2004 году. Ранее он использовался партией «Единое национальное движение», основанной Михаилом Саакашвили. Некоторые историки предполагают, что подобный флаг был у Грузинского царства в средневековье.