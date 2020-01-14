Архангельск, 14 января 2020, 12:51 — REGNUM Крупнейший архангельский лесозаготвитель — ГК «Титан», которого уличили в незаконной рубке на территории заказника, решил взять под охрану часть уникальной тайги. Соглашение об этом предприятие подписало с WWF России.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе архангельского отделения WWF России, речь идет об участке площадью 1834 га, имеющем высокую экологическую ценность. Он не был включен в границы созданного 1 октября 2019 года Двинско-Пинежского заказника и является наиболее уязвимым в перспективе планируемых рубок в данном районе. Компания ГК «Титан» взяла под добровольную охрану этот участок первозданного леса, чтобы компенсировать урон от нелегальной рубки общей площадью около 150 га на территории нового заказника.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за создание Двинско-Пинежского заказника экологи боролись почти два десятилетия. В результате длительных и сложных переговоров между лесозаготовительными компаниями и природоохранными организациями, заказник был создан. Его площадь составила более 300 тыс. га. Однако вскоре на этой территории продолжились рубки — осенью 2019 года на территории Горковского участкового лесничества, входящего в состав заказника, были проведены восемь сплошных рубок общей площадью около 150 га.