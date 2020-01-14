Архангельск, , 12:51 — REGNUM Крупнейший архангельский лесозаготвитель — ГК «Титан», которого уличили в незаконной рубке на территории заказника, решил взять под охрану часть уникальной тайги. Соглашение об этом предприятие подписало с WWF России.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе архангельского отделения WWF России, речь идет об участке площадью 1834 га, имеющем высокую экологическую ценность. Он не был включен в границы созданного 1 октября 2019 года Двинско-Пинежского заказника и является наиболее уязвимым в перспективе планируемых рубок в данном районе. Компания ГК «Титан» взяла под добровольную охрану этот участок первозданного леса, чтобы компенсировать урон от нелегальной рубки общей площадью около 150 га на территории нового заказника.

«Мы приветствуем открытое поведение компании и зафиксированные в соглашении долгосрочные планы сохранять экологически значимые леса и вести грамотное лесопользование на уже освоенных участках леса. Для WWF России это, пожалуй, первое соглашение с лесопромышленной компанией, когда мы прописываем в нем не только мероприятия по сохранению экологически ценных лесов, но еще и мероприятия по переходу к интенсивной и экологической ответственной модели ведения лесного хозяйства в промысловых лесах. Экономически выгодное и при этом экологически ответственное лесопользование в уже освоенных человеком лесах помогает снизить нагрузку на первозданные леса, которые пока не испытали на себе влияния человека и являются домом многих редких видов растений и животных», — заявил директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за создание Двинско-Пинежского заказника экологи боролись почти два десятилетия. В результате длительных и сложных переговоров между лесозаготовительными компаниями и природоохранными организациями, заказник был создан. Его площадь составила более 300 тыс. га. Однако вскоре на этой территории продолжились рубки — осенью 2019 года на территории Горковского участкового лесничества, входящего в состав заказника, были проведены восемь сплошных рубок общей площадью около 150 га.