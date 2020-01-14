Москва, , 12:51 — REGNUM С 14 января 2020 года пациенты московских поликлиник могут в тестовом режиме получить доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Решение о предоставлении доступа к ЭМК ранее было принято правительством Москвы и поддержано москвичами, написал мэр. В приложении «Активный гражданин» за получение доступа к ЭМК проголосовали 81% опрошенных.

Как отметил Собянин, на сегодняшний день в Москве создано более 10,1 миллиона электронных медкарт. Теперь просмотреть всю необходимую информации о состоянии здоровья сможет не только врач поликлиники, но и сам пациент. ЭМК также упростит получение консультации у врача частной клиники. Пациент сможет самостоятельно внести результаты осмотра в карту.

На данный момент в ЭМК можно посмотреть протоколы осмотра врачей (с 2017 года), результаты анализов и исследований (с 2019 года), выписные эпикризы из больниц (с 2019 года). В будущем добавятся также разделы «диспансеризация», «вакцинация» и другие.

Чтобы получить доступ к своей ЭМК, необходимо иметь московский полис ОМС и пройти регистрацию на сайте mos.ru.