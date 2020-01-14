Москва, , 12:51 — REGNUM Полтора миллиона российских граждан — престарелые и нетрудоспособные люди и многодетные родители — получили социальную помощь в 2019 году благодаря работе прокуроров. Об этом заявил глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка на торжественном заседании по случаю 298-й годовщины образования прокуратуры.

Он рассказал о реальной помощи, оказанной гражданам в решении насущных проблем. Она касалась поддержки многодетных семей, престарелых и нетрудоспособных людей, использования пенсионных накоплений.

Фактически прокурорские проверки охватили в минувшем году все сферы, относящиеся к качеству и безопасности жизни людей, подчеркнул Чайка.

Как сообщало ИА REGNUM, Чайка также заявил о более эффективном расходовании средств, выделенных на нацпроекты, благодаря работе прокуроров.

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