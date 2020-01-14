Ташкент, , 12:43 — REGNUM Новый четырехзвёздочный отель планируется построить на месте неработающей гостиницы «Интурист» в Узбекистане. Об этом говорится в инвестиционной программе на 2020−2022 годы, который опубликован в национальной базе данных законодательства республики.

Согласно документу, новый отель на 212 мест планируется построить в 2021 году. Компания Qorako’l Stroy Engineering («Каракуль строй инжиниринг») инвестирует в проект $20 млн, в том числе $12 млн — в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стоимость государственных активов в гостинице «Узбекистан» снизилась на 30% из-за отсутствия спроса. Стоимость государственной доли в 80,13% в сентябре составляла $23,1 млн.

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