Великий Новгород, , 12:42 — REGNUM Для крещенских купаний в Великом Новгороде в нынешнем году будет оборудование только одно место в черте города — в реке Волхов на Кремлёвском пляже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре администрации города.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности людей — в Волхове сохраняется высокий уровень воды после осеннего паводка 2019 года.

«Здесь будут установлены палатки, организовано дежурство спасательных служб. В месте окунания в купели будет проведен обряд освещения служителями церкви Новгородской епархии», — отметили в пресс-центре городской администрации.

Напомним, что раньше в Великом Новгороде традиционно оборудовали две городских купели ‑ и на другом берегу Волхова тоже, на Торговой стороне.