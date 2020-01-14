Оренбург, , 12:44 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник ДПС. Он обвиняется в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По версии следствия, экс-автоинспектор в сентябре 2019 года получил 30 тыс. рублей от водителя с явными признаками алкогольного опьянения. С помощью взятки нарушитель пытался уйти от проверки и наказания по ее результатам.

Получив деньги, экс-полицейский проявил бездействие, а водитель ушел от наказания.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, после служебной проверки автоинспектор уволен по отрицательным мотивам, а его начальство понесло дисциплинарное наказание.