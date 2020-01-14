Тбилиси, , 12:38 — REGNUM В Грузии количество тех, кто желает взять в семью приемного ребенка гораздо больше, чем детей, которые могут быть усыновлены. Такую статистику предоставило Агентство социального обслуживания, сообщает 14 января агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным представителей агентства, в Грузии зарегистрированы 215 детей, которым требуются приемные родители, в том числе 153 — с ограниченными возможностями. В то же время в реестре желающих взять в семью ребенка находится 2562 человека.

Таким образом, желающих усыновить ребенка больше, чем число сирот более, чем в 10 раз.

В агентства также сообщили, что в год в стране усыновляют от 80 до 110 детей. Усыновить ребенка может каждый совершеннолетний гражданин Грузии, который подходит под установленные требования.