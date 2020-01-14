Токио, 14 января 2020, 12:31 — REGNUM Nintendo выпустила рекламный ролик крупного тематического парка Super Nintendo World, посвящённого играм компании. Видео появилось на YouTube-канале фирмы 13 января.
Super Nintendo World будет совмещать традиционные аттракционы с технологией дополненной реальности. Так, при помощи специального браслета и приложения для смартфона посетители парка смогут «собирать монетки и сражаться с боссами».
Напомним, Nintendo — крупная японская компания-разработчик видеоигр. Одной из её главных франшиз является игровая серия Super Mario Bros.
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