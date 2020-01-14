Ташкент, , 12:20 — REGNUM Центр радиотерапии и позитронно-эмиссионной томографии планируют открыть в Ташкенте, сообщает 14 января издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Предприятие будет создано в формате ООО Tek grup saglik hizmetleri («Tek grup медицинские услуги») с участием иностранных инвестиций. На строительство и оборудование центра планируется направить $7,5 млн. Реализация проекта позволит создать 20 новых рабочих мест.

Кроме того, компания берет на себя обязательство проводить полный курс лечения трех больных в месяц на бесплатной основе, а также выполнять бесплатное томографическое обследование еще трех больных в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Бухаре открылась специализированная южнокорейская ортопедическая клиника Himchan Hospital на 100 коек.