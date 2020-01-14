Джакарта, 14 января 2020, 12:02 — REGNUM Исламская благотворительная организация Dompet Dhuafa распространила помощь среди более 20 тыс. жителей, пострадавших от наводнения в ряде регионов Индонезии, сообщает Antara.
Издание отмечает, что гуманитарная деятельность исламской организации, распределенная среди 20 134 человек, состояла из экономической, материально-технической и медицинской помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате продолжающегося наводнения и оползней, вызванных проливными дождями в столице Индонезии Джакарте, количество погибших достигло 66 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв наводнений в Индонезии возросло до 66 человек