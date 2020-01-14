Ташкент, , 12:02 — REGNUM Международный авиафорум с участием крупнейших игроков рынка пройдет в Узбекистане с 19 по 20 февраля, сообщает 14 января издание «Подробно.uz» со ссылкой на правительство.

Отмечается, что на приглашение откликнулись ведущие игроки рынка, которые заинтересованы в изучении условий работы в Узбекистане. Планируется, что форум позволит привлечь иностранные компании на узбекистанский рынок.

Узбекистанская сторона также надеется на улучшение логистики, дополнительных удобств для пассажиров и снижение цен на билеты, в том числе за счет запуска лоукостеров.

Напомним, с 1 января 2020 года в Узбекистане введены компенсации для авиакомпаний, которые выполняют чартерные рейсы. Размер выплат за каждого пассажира будет зависеть от времени года.

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