Варшава, , 11:59 — REGNUM Сотрудники компании CD Projekt RED получат в подарок электрогитары Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077 с подписями Киану Ривза. Об этом 13 января сообщил портал GameInformer.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED/status/1216740947549216768

Сообщается, что эксклюзивные инструменты получат сотрудники, проработавшие в компании до «юбилейной даты»: 5, 10, 15, 20 и 25 лет. Помимо гитар, в число подарков войдут: фирменные куртки протагониста Cyberpunk 2077 и кейсы, выполненные в стилистике игры.

Напомним, игра Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED выйдет в апреле 2020 года. Она будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймер создал в Dreams свою версию дизайна консоли PS5 в трёх цветах