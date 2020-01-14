Кампала, , 12:07 — REGNUM Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что нашествие саранчи может достигнуть Уганды. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Существует риск того, что некоторые рои могут появиться на северо-востоке Уганды и на юго-востоке Южного Судана», — говорится в отчете экспертов Департамента по контролю над саранчой в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уганды Винсент Бамулангаки Ссемпиджа на брифинге в Кампале заявил, что Уганда по-прежнему свободна от массового вторжения саранчи.

Ссылаясь на дополнительную поддержку со стороны Организации по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке (DL-COEA), членом которой является Уганда, министр Ссемпиджа сказал, что Департамент по защите растений в министерстве находится в состоянии «боевой готовности».

Он, однако, посоветовал фермерам соблюдать соответствующие меры предосторожности по борьбе с вредителями. По данным ФАО, это худшее вторжение саранчи на востоке Африки за последние 70 лет.

«Свыше 175 000 акров сельхозугодий в Сомали и Эфиопии были уничтожены в результате вторжения саранчи», — говорилось в предыдущем докладе ФАО, опубликованном в декабре 2019 года.

В докладе также отмечалось, что крупные скопления молодой саранчи переместились на юг в засушливую область Эфиопии и прилегающие районы центральной части Сомали, прежде чем произошло серьезное вторжение на юг Сомали и юго-восточную Эфиопию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января полчища саранчи достигли центральных районов Кении.

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