Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области вблизи мест для крещенских купаний будет организовано дежурство спасателей, врачей и сотрудников правоохранительных органов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 января.

«От подразделений Государственной инспекции по маломерным судам и пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Ростовской области планируется привлечь около 500 человек личного состава, 178 единиц автомобильной техники, а также 59 плавсредств», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области планируется оборудовать 151 купель. Места для крещенских купаний в ближайшее время оснастят лестницами и перилами, а также специальными ограничителями для безопасности верующих.

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