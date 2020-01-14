Москва, , 11:50 — REGNUM Задачей либерального клана является довести Россию до революции, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Задача либерального клана — это довести страну до революции. По-другому его политику (например пенсионную реформу) я объяснить не могу, — сказал Делягин. — А исходя из этого, никакого развития быть не должно, никакого роста заработной платы быть не должно. Более того, необходима агрессивная пропаганда монархических настроений, которые исповедует всего около 7% населения. Но мы видим эту пропаганду из каждого утюга. Смысл этой пропаганды — максимально выбесить людей. Смысл этой пропаганды — довести людей до состояния февраля-октября 1917 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Черняховский заявил, что в России «идёт махровая пропаганда монархических традиций».

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