Роквилл, США, , 11:47 — REGNUM Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal. Об этом сообщалось на странице компании в Twitter 13 января.

https://twitter.com/bethesda/status/1216737038466240512

В своей публикации разработчики из Bethesda показали небольшой отрывок из трейлера. В нём Палач Рока подходит к светящемуся порталу.

Напомним, релиз Doom Eternal состоится 20 марта 2020 года. Игра станет продолжением Doom 2016-го года.

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