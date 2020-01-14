Роквилл, США, 14 января 2020, 11:47 — REGNUM Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal. Об этом сообщалось на странице компании в Twitter 13 января.
https://twitter.com/bethesda/status/1216737038466240512
В своей публикации разработчики из Bethesda показали небольшой отрывок из трейлера. В нём Палач Рока подходит к светящемуся порталу.
Напомним, релиз Doom Eternal состоится 20 марта 2020 года. Игра станет продолжением Doom 2016-го года.
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