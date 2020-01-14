Москва, , 11:46 — REGNUM Пресненский суд Москвы 28 января начнёт рассмотрение по существу иска органов опеки к родителям всю жизнь проведшей в клинике девочки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

14 января состоялось первое заседание. В суд обратились органы опеки, требующие ограничить родителей ребёнка в правах.

Адвокат родителей Ольга Лукманова заявила, что никаких оснований для ограничения родительских прав не имеется. Защита будет требовать открытого процесса.

«Опека ходатайствовала о закрытом процессе, мы будем добиваться, чтобы процесс был открытым, так как вся информация должна быть достоверной в прессе, а не та, которая в одном русле искаженно доносится», — сказала Лукманова.

По данным СМИ, ребёнок провёл в больнице все пять лет свой жизни. В январе 2019 года перинатальный центр сообщил органам опеки, что девочка может быть выписана домой, но родители её из медучреждения не забирают. Все время нахождения девочки в медучреждении родители оплачивали ей отдельную палату и услуги няни.