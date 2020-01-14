Кампала, , 11:53 — REGNUM Имам из Уганды, «женившийся» на переодетом в женщину аферисте, был лишён своего церковного сана. Об этом сообщает местная газета Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, шейх Мухаммед Мутумба был потрясен, узнав примерно через две недели после вступления в брак, что его женой в хиджабе, представившейся Свабуллой Набукира, был мужчина по имени Ричард Тумушабе.

Это открытие было сделано после того, как полиция арестовала Тумушабе по подозрению в краже телевизора и одежды в его новом доме, отмечают репортеры издания.

«Как того требует обычная полицейская практика, женщина-полицейский тщательно обыскала подозреваемого, прежде чем доставить «ее» в камеру. Однако, к удивлению офицера, подозреваемый набил одежду в бюстгальтер, чтобы создать видимость груди», — сказал представитель полиции инспектор Мугера.

«Мы уже предъявили задержанному обвинения в мошенничестве, краже и получении имущества незаконным путем», — добавил он.

Пострадавший шейх Мутумба, имам в мечети в деревне Кьямпизи, примерно в 100 км к северо-западу от столицы Уганды, Кампалы, не вступал в сексуальные отношения со своей «женой», сообщили в газете.

The Daily Monitor сообщает, что шейх Абдул Ноор Каканде, региональный кадий (мусульманский судья), заявил, что инцидент был несчастным случаем, и в отношении имама уже было начато расследование.

«Он слишком опустошен этим инцидентом и нуждается в помощи», — процитировали в издании неназванный источник.