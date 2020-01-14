Тегеран, , 11:48 — REGNUM Бортовой самописец с украинского самолёта, упавшего в Иране, отправили на расшифровку во Францию, заявил 14 января представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили во время пресс-конференции.

«Чёрный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эсмаили сообщил, что в Иране были арестованы первые подозреваемые по делу о крушении украинского самолёта. Он не уточнил, о ком идёт речь и скольких людей арестовали.

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