Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM Доля автодорог областного и районного значения в Казахстане, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, по итогам 2019 года составила 71%, что на 3% больше, чем годом ранее. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В министерстве отметили, что в 2020 году ремонтными работами планируется охватить 4 тыс. км автодорог. Это позволит улучшить качество автодорог местной сети до 75%, добавили в ведомстве.

До 2025 года в Казахстане планируют отремонтировать 25 тыс. км автодорог, что доведет долю качественных дорог до 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что автодороги Западно-Казахстанской области находятся в критическом состоянии.

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