Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM На территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге не допустят организации «вип-зон». Об этом сообщает ЕАН.

Ранее в сообществах города в социальных сетях распространили сообщения о том, что часть парка будет отдана жилому комплексу «Клевер парк», в котором поддержали назначение Екатерины Кейльман на должность директора ЦПКиО.

«Это абсолютные домыслы и полный бред», — сказала руководительница парка изданию.

Директор добавила, что в ЦПКиО также задержат ожидаемую реновацию — она вряд ли состоится летом 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Кейльман подали в заявление в полицию, в УМВД проводят проверку. Новая руководительница решила в одностороннем порядке расторгнуть договоры с рядом арендаторов, что вызвало у тех возмущение.

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