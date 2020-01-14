Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области в период с 6 по 12 января 2020 года число госпитализированных с гриппом и ОРВИ выросло вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 14 января.

«На второй неделе абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось в 2,3 раза в сравнении с первой неделей 2020 года», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону в период с 6 по 12 января 2020 года зарегистрировано более 7,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Показатель ниже эпидпорога почти на 51%.

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