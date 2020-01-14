Нью-Йорк, США, , 11:36 — REGNUM Компания Rockstar Games назвала причину удаления GTA IV (Grand Theft Auto IV) из магазина Steam. Как оказалось, это было сделано из-за сервиса Games for Windows Live, сообщило издание The Verge 13 января.

Для покупки GTA IV игрокам требуется специальный ключ, который генерируется сервисом Games for Windows Live. Однако Microsoft уже несколько лет не поддерживает его, поэтому новые пользователи пока не смогут запустить игру.

Разработчики из Rockstar сообщили, что компания думает над возможным решением проблемы. Вероятно, GTA IV в дальнейшем будет продаваться в другом онлайн-магазине.

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