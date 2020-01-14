Белгород, , 11:38 — REGNUM Первое место во Всероссийском детском конкурсе «Здоров от коров» заняли ученики 2 «Г» класса Шуховского лицея Белгорода, сообщили 14 января в пресс-службе правительства области. Про пользу школьного молока ребята сняли клип-пародию на один из хитов 2019 года и обошли конкурентов из 17 регионов России.

Видео должно было раскрыть тему «Здоров от коров»: как молоко помогает укрепить здоровье, за что любят этот продукт. Ролик сняли и смонтировали родители школьников на ферме в селе Косилово Грайворонского района. В главных ролях выступили сами второклассники, они же исполнили песню. По условиям конкурса в видео появилась и классная руководитель — и на привычном месте у доски, и в качестве доярки. Клип белгородских школьников стал победителем среди 450 работ.

Конкурс проводили в Белгородской, Воронежской, Калужской, Калининградской, Тамбовской, Мурманской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Краснодарском крае, Удмуртской Республике, Республиках Калмыкия, Хакасия, Саха (Якутия).