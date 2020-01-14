Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростовской области организуют 151 место для крещенских купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 января.

«Предварительно определена 151 купель. Согласно правилам организации, место купания оборудуется лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также специальными ограничителями, которые не позволят купающимся заплыть под лёд», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM отмечает, что ежегодно число мест для крещенских купаний растёт. Так, например, в 2017 году было подготовлено 130 купелей, в 2018 году — 140.