Куала-Лумпур, , 11:32 — REGNUM В полиции Малайзии заявили, что с 2013 года в стране арестовали 533 подозреваемых боевиков, сообщает информационное агентство Antara.

«Самая опасная угроза, стоящая сейчас перед страной, — это терроризм. Мы всегда стремимся обеспечить безопасность всех людей», — отметил представитель полиции Малайзии.

Издание отмечает, что 246 арестованным были предъявлены обвинения, 47 человек были задержаны в соответствии с законом о предупреждении преступности, 36 — в соответствии с законом о предупреждении терроризма и 58 были депортированы. 199 человек были осуждены, а остальные были освобождены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на участке газопровода между штатами Сабах и Саравак в Малайзии произошёл взрыв.

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