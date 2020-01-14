Уфа, , 11:32 — REGNUM Шестилетний ребенок пострадал в Уфе после наезда на него автомобиля Toyota RAV4. Об этом 14 января сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествия произошло вечером 13 января около дома № 25 по улице Маршала Жукова.

Автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого сидела 53-летняя местная жительница, сбил мальчика, который переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода в сопровождении своей мамы.

Отмечается, что ребенок получил ушибы. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», при совершении поворота, не уступила дорогу пешеходам.

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