Москва, , 11:28 — REGNUM С утра 15 января до утра 17 января в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, с 9:00 15 января до 9:00 17 января ожидается ветер с порывами до 17 м/с. «Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ученые объяснили усиление погодных аномалий в России.

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