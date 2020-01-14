Москва, , 11:26 — REGNUM Российскому кинорежиссёру Сергею Соловьёву сделали экстренную операцию, сообщает 14 января телеграм-канал Mash.

Отмечается, что режиссер пожаловался на сильную боль в левой голени, его привезли в больницу и диагностировали инфильтрат нижних конечностей (скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы).

Режиссер также страдает диабетом, что осложняет ситуацию. Операция прошла успешно, в настоящее время режиссер находится в реанимации.

Напомним, в фильмографии Сергея Соловьева насчитывается более 20 работ, среди которых «Анна Каренина», «Три сестры», «Асса» и другие. В 2009 году под его руководством в Москве начала работу Театр-студия САС.