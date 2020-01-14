Токио, , 11:26 — REGNUM Компания Sony Interactive Entertainment отказалась от участия в игровой выставке E3 в 2020 году. Об этом 13 января сообщил сайт gamesindustry.biz.

По словам представителей Sony, вместо E3 2020 компания решила провести «сотни мероприятия для потребителей», чтобы показать на них новые игры для PS4 и PS5. Они также заявили, что «стремятся к тому, чтобы фанаты чувствовали себя частью семьи PlayStation».

Напомним, международная игровая выставка E3 ежегодно проходит в США. На ней крупнейшие компании-разработчики демонстрируют свои новые проекты.

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