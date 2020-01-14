Нур-Султан, , 11:22 — REGNUM Механизм выдачи пенсионных накоплений на покупку жилья в Казахстане может заработать с 2021 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов, передает телеканал «Хабар 24».

По его словам, механизм выдачи денег заработает только после одобрения законопроекта президентом республики. Министр уточнил, что граждане смогут изъять из своих пенсионных накоплений сумму, которая не превышает порог достаточности.

Под порогом достаточности подразумевается минимальная сумма накоплений, которой будет достаточно для пожизненной выплаты минимальной пенсии после достижения пенсионного возраста. Ранее сообщалось, что порог достаточности для женщин составляет 12 млн тенге ($31,7 тыс.), для мужчин — 10 млн тенге ($26,4 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря заместитель премьер-министра Казахстана Бердыбек Сапарбаев заявил, что часть пенсионных накоплений в республике планируется предоставить для покупки жилья.

Читайте также: Пенсионные накопления в Казахстане могут предоставить для покупки квартиры