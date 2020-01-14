Кемерово, , 11:21 — REGNUM В кузбасской Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского уволили заведующего отделением анестезиологии-реанимации № 2, к врачу и старшей медицинской сестре применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора, сообщает «Газета Кемерова».

Напомним, кемеровчанин, чей родственник оказался в больнице, ранее рассказал, что ему выдали список лекарств и расходных материалов, которых якобы не оказалось в больнице. В медучреждении организовали внутренняя служебная проверка.

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По данным СМИ, в ходе проверки в больнице были выявлены нарушения. Родственнику пациента обещают компенсировать деньги, которые он потратил на покупку препаратов.