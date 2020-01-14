Киев, 14 января 2020, 11:25 — REGNUM Группа сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины вернулась на родину из Ирана, завершив работу на месте крушения самолёта «Международных авиалиний Украины», сообщила 14 января пресс-служба ведомства.
Напомним, правительство Ирана признало, что 8 января 2020 года силы ПВО страны ошибочно сбили украинский самолёт, вылетевший из международного аэропорта Тегерана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил подробности о «закрытых версиях» гибели самолёта, которые рассматривало следствие.
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