Севастополь, , 11:16 — REGNUM В Крыму осудили военнослужащего за самовольное оставление места службы. Об этом 14 января сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту Александр Куратов.

По его словам, 11 августа 2019 года военнослужащий самовольно оставил расположение части 24 930 и более месяца скрывался в одном из садовых товариществ Севастополя.

«Желая вовсе уклониться от прохождения военной службы, с целью пересечения границы, около 17 часов 13 сентября 2019 года, рядовой Роман П. прибыл в пункт пропуска через государственную границу «Армянск», где был задержан сотрудниками военной полиции», — отметил Куратов.

Решением Крымского гарнизонного военного суда, мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы)». Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года гарнизонный военный суд Крыма признал бывшего военнослужащего виновным в растрате имущества на общую сумму более 10 млн рублей

Об этом: Бывшего крымского военного осудили за растрату 10 миллионов