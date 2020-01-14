Владивосток, , 11:18 — REGNUM Торговый центр Clover House выставлен на открытый аукцион — он расположен в престижном районе Владивостока. Объявление о торгахопубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Торговый центр выставлен на продажу по причине образования огромных долгов, которые собственник погасить не в состоянии, из-за чего компания-владелец перешла в стадию банкротства. В социальных сетях жители города активно обсуждают факт выставления торгового центра на торги, предлагая свои варианты дальнейшего использования, который, в основном, можно списать на шутки.

Здание площадью 11,4 тыс. кв метров оценивается в 1,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за полмиллиарда рублей был продан лицей, находящийся в «золотом треугольнике».