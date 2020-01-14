Великий Новгород, , 11:12 — REGNUM В Новгородской области продолжается циркуляция возбудителей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), преимущественно РС-вирусов и парагриппа. Также циркулируют риновирусы и аденовирусы, при этом циркуляции вирусов гриппа не установлено. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Новгородской области — низкий уровень заболеваемости респираторными инфекциями.

«Заболеваемость сохранялась ниже уровня эпидемических порогов во всех возрастных группах населения», — подчеркнули в ведомстве.

За вторую неделю года — с 6 по 12 января — зарегистрировано 1342 случая ОРВИ среди жителей региона. Большинство заболевших — 879, или 65,5% — дети до 14 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по России с 6 по 12 января также регистрировался низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом незначительное превышение эпидемических порогов зарегистрировано в Алтайском, Приморском краях, Астраханской области.