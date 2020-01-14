Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога. Однако в период с 6 по 12 января 2020 года показатель заболеваемости вырос на четверть по сравнению с предшествующей неделей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 14 января.

В ведомстве уточнили, что за анализируемый период на Дону зарегистрировано более 7,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 50,9%. При этом показатель заболеваемости в сравнении с первой неделей 2020 года выше на 24,7%.

В Ростове-на-Дону было зарегистрировано более 3,2 тыс. пациентов с ОРВИ, что ниже как эпидпорога — на 36,9%, так и показателя заболеваемости первой недели — на 8,2%.