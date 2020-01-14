Воронеж, , 11:07 — REGNUM Традиционных «крещенских» морозов в Воронежской области на Крещение 19 января не ожидается, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, днём 18 января накануне празднования Крещения на территории областного центра ожидается около нуля градусов, снег с дождём. В ночь на Крещение, 19 января, температура незначительно опустится — но ниже пяти градусов мороза в областном центре не прогнозируется. Днём 19 января ожидается до двух градусов ниже нуля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году на территории Воронежа планируется оборудовать семь мест для крещенских купаний. В 2019 году таких мест было десять.

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