Благовещенск, , 11:10 — REGNUM Власти Приамурья к проведению мероприятий, связанных с празднованием христианского Крещения, подготовят 20 организованных мест для купания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИМС МЧС России по Приамурью.

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Инспекторы ГИМС проверят купели на безопасность, на их правильное и полное оборудование, а также на правильное расположение, которое должно быть недалеко от берега. Такое место должно быть огорожено, иметь поручни, обтянутые резиной. Под ногами должен быть дощатый настил для безопасного подхода к воде. Между льдом и дном должна быть установлена сеть — чтобы человека не утянуло под лёд.

Также будут оборудованы места для обогрева и переодеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае для Крещенских купаний будет оборудовано 18 мест, а в Подмосковье выход на лёд будет запрещён.