Бисерть, п.г.т., , 11:06 — REGNUM В посёлке Бисерть (Свердловская область) полностью парализовано движение общественного транспорта. Об этом сообщает ЕАН.

В десятитысячном посёлке прошёл обильный снегопад, который затруднил движение. Автобусы ещё могут выезжать за пределы Бисерти, но в самом посёлке передвигаться им практически невозможно.

Местные власти, жалуются жители, не торопятся с уборкой снега.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2019 года после обильного снегопада Екатеринбург встал в десятибалльные пробки. Для ликвидации последствий в городе в тот день было задействовано несколько сотен уборочных машин.

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