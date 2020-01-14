Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения для троих обвиняемых по делу об изготовлении и распространении порнографической продукции с участием детей не были удовлетворены. Об этом 13 января сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, Тбилисский суд рассмотрел прошение об освобождении обвиняемых под залог, и решил оставить всех под стражей. Один из задержанных является гражданином Австралии.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре и декабре 2019 года две группы из 11 человек были задержаны по делу об изготовлении в Тбилиси порнографической продукции с участием несовершеннолетних. Среди задержанных был учитель школы и родители, которых подозревают в том, что они привозили на съемки своих детей.

По делу в общей сложности проходит 24 человека. Следствие установило 23 несовершеннолетних в возрасте от восьми до 14 лет, которые пострадали от действий взрослых.

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