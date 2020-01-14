Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону общественники не смогли защитить здание театра кукол от его передачи в собственность Ростовской епархии. Распоряжение о передаче объекта подписано министром имущественных и земельных отношений региона Николаем Толмачёвым.

Документ подписан 13 января 2020 года, пишет портал donnews.ru. Копия распоряжения в течение пяти дней будет передана в Ростовскую епархию. Затем будет подписан акт о передаче здания театра в собственность церкви.

ИА REGNUM отмечает, что сообщение о передаче здания театра Ростовской-на-Дону епархии появилось ещё в 2010 году. Решение было принято, так как постройка возведена на фундаменте старой греческой церкви, разобранной в 1960 году. Епархия планирует разместить в здании театра музей церковных артефактов, а также отделы социального служения, конференц-зал. Однако театру кукол помещения взамен не предоставлено.

Весной 2014 года общественники начали кампанию по защите культурного объекта. Не только ростовчане неоднократно обращались и к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, и к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. За театр кукол вступилась уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова.

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