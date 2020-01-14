Тбилиси, , 10:38 — REGNUM Наглядно показать, как поступило министерство здравоохранения Грузии с лекарствами, постарались активисты движения «Измени» перед зданием минздрава в Тбилиси. Об этом 13 января сообщает телеканал «Главный канал».

Во время акции-перформанса члены движения стали бросать лекарства в воду, которую предварительно налили в ведро.

«Две тысячи доз медикаментов выброшены в воду. Вот так, как мы сейчас выбрасываем просроченные медикаменты, так выбросило министерство здравоохранения Грузии лекарства стоимостью на много миллионов лари», — прокомментировал происходящие один из активистов.

Стоит отметить, что 11 января Служба государственного аудита Грузии объявила, что в 2018 году минзравом были списаны 2,3 тыс. доз лекарства от гепатита С общей стоимостью около $195 млн. Сообщение вызвало общественный резонанс.