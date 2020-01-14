Белгород, , 10:27 — REGNUM Современный питомник для содержания бездомных собак и кошек построят вблизи хутора Берёзово к северу от Белгорода. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор области Евгений Савченко.

Питомник планируют открыть к лету 2020 года. Глава региона прокомментировал сообщения о «концлагере» для собак, которые присылают ему подписчики.

«Получил десяток подобных сообщений. Белгородцы справедливы в своих словах о важности гуманного отношения к животным. Рассчитываю на поддержку со стороны общественников», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Белгорода зоозащитники обнаружили заброшенную ферму, на которой содержали бездомных собак после отлова. Животные находились в тесных клетках, без ухода и еды.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом обнаружили «концлагерь» для собак