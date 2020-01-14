Белгород, 14 января 2020, 10:27 — REGNUM Современный питомник для содержания бездомных собак и кошек построят вблизи хутора Берёзово к северу от Белгорода. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор области Евгений Савченко.
Питомник планируют открыть к лету 2020 года. Глава региона прокомментировал сообщения о «концлагере» для собак, которые присылают ему подписчики.
Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Белгорода зоозащитники обнаружили заброшенную ферму, на которой содержали бездомных собак после отлова. Животные находились в тесных клетках, без ухода и еды.
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