Симферополь, , 10:25 — REGNUM В Ленинском районе Крыма пограничники обнаружили ящик с двумя сотнями патронов и гранатами. Об этом 14 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по РК.

«В одной из заброшенных хозяйственных построек обнаружен деревянный ящик, в котором хранились более 200 патронов калибром 7,62 мм, граната «Ф-1», три гранаты «РГ-42» и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет. Правоохранители устанавливают личность их владельца», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что у республики достаточно возможностей для сдерживания угроз, исходящих от украинских радикалов.

«ФСБ ведёт системную работу по борьбе с диверсантами и шпионами. Попытки дестабилизации со стороны различных зарубежных разведывательных организаций есть. Но я думаю, что сегодня у Федеральной службы безопасности, МВД, Следственного комитета, Росгвардии, прокуратуры сил более чем достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем», — отметил Аксёнов.

Об этом: У Крыма достаточно сил для сдерживания украинских радикалов — Аксёнов