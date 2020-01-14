Воронеж, , 10:21 — REGNUM В Воронеже жилой многоквартирный дом оказался под угрозой обрушения из-за реконструкции путепровода. Активисты ОНФ просят региональные и городские власти расселить жильцов этого дома вне очереди, сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Речь идёт о двухэтажном многоквартирном доме на улице Питомник, 21. Дом был построен ещё до войны — в 1937 году. Сегодня у здания пришла в негодность кровля, рушатся несущие стены, в самих квартирах холодно, часто отсутствует вода. Проблем добавляет соседство с железнодорожным узлом и крупной городской магистралью на улице 9 Января — жители дома опасаются, что работы по реконструкции путепровода, от которого дом находится буквально в 100 метрах, и дополнительная вибрационная нагрузка могут спровоцировать его обрушение. При этом, говорят жильцы, дом пришёл в негодность ещё десять лет назад. В 2016 году это признала и строительно-техническая экспертиза, в 2017 году дом был признан аварийным постановлением администрации города, в документе, в частности, говорится об опасности обрушения дома.

«Но в муниципальную программу включены лишь те дома, которые были признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года. В мэрии Воронежа людям пока не обозначили даже примерного срока расселения», — отметил активист регионального отделения ОНФ в Воронежской области Алексей Бурданцев.

ОНФ направило в региональный департамент ЖКХ и энергетики и администрацию Воронежа обращение с просьбой рассмотреть варианты внеочередного расселения жильцов этого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по ремонту виадука на улице 9 января начались осенью 2019 года, и создали массу проблем и для жителей соседних районов, и для многих автомобилистов — путепровод пришлось полностью перекрыть, что спровоцировало пробки на альтернативных маршрутах. В декабре прокуратура внесла представление мэрии Воронежа в связи с нарушением срока начала работ по ремонту виадука.